Capturan a infractores, uno tiene orden de aprehensión

Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad lograron la detención de dos hombres por posesión de estupefacientes y tripular una motocicleta con alteraciones en datos oficiales, uno de ellos con una orden judicial en su contra, esto en la colonia San Jorge derivado de acciones correspondientes al combate contra la incidencia delictiva.

Cuando los policías transitaban sobre la Avenida Soledad, a la altura de la colonia mencionada, notaron a dos individuos a bordo de un vehículo marca Itálika 150 de color negro, que manejaban sin casco y de forma temeraria, por lo que les pidieron detenerse para indicarles la debida sanción.

Después de entrevistar a los sujetos, se identificaron como Juan “N” de 42 años de edad y Martín “N” de 36 años.

Ambos mostraron una actitud agresiva y se les realizó una inspección a su persona, encontrándole al primer mencionado dos dosis de “cristal”, y al segundo cuatro bolsas con la misma sustancia.

Al mismo tiempo, se consultó en Plataforma México el estatus legal tanto de los hombres como de la moto, resultando que el automotor contaba con alteraciones en el número de serie y en el número de motor, mientras que Juan “N” contaba con una orden judicial en su contra.

A los dos les dieron a conocer que serían detenidos por posesión de estupefacientes y tripular un vehículo con alteraciones en datos oficiales, respectivamente, además de informarles los derechos que la ley les concede.

Los arrestados fueron llevados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.