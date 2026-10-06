Capturan a objetivos criminales en la entidad
En intervenciones en el Altiplano y la Huasteca, la Estatal aseguró cientos de dosis y fusiles
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La Guardia Civil Estatal detuvo a tres personas, dos de ellas objetivos prioritarios, en hechos distintos registrados en Tamazunchale y Matehuala. Durante las intervenciones fueron aseguradas decenas de dosis de estupefacientes, así como armas de fuego, cartuchos, equipo táctico y otros indicios.
En Tamazunchale, elementos de la estatal detuvieron a Alejandro "N", un presunto narcomenudista de 29 años de edad, en la colonia Zacatipán. El aparente distribuidor fue arrestado en posesión de más de un centenar de paquetes de marihuana y al menos 39 dosis de cristal, además de un teléfono celular y la motocicleta en la que viajaba.
Por otro lado, en Matehuala, fueron detenidos Julio "N", de 41 años, originario de Tamaulipas, y Fátima "N", de 24 años, que de acuerdo con información de inteligencia, ambas personas son identificadas como objetivos prioritarios generadores de violencia en la región. Durante la intervención, oficiales registraron el aseguramiento de dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipos de radiofrecuencia, 12 objetos ponchallantas y el vehículo en el que se desplazaban.
La corporación informó que las tres personas detenidas, junto con los vehículos, armas, sustancias y demás indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y procedimientos conducentes. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró mantener acciones de inteligencia, prevención y reacción en las cuatro regiones para atender objetivos identificados.
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