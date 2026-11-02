Capturan a pareja que estaría ligada a un grupo criminal

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SAN VICENTE.- Un operativo por tierra y aire, encabezado por la Guardia Civil Estatal (GCE) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), culminó con la captura de un hombre y una mujer considerados objetivos prioritarios, presuntamente vinculados con una organización criminal que opera en varios municipios de la Huasteca Potosina.

La intervención se realizó en plena zona centro de San Vicente Tancuayalab, donde las fuerzas de seguridad lograron detener a Francisco "N", de 27 años, y Esmeralda "N", de 26, quienes presuntamente participaban en la distribución de narcóticos y labores de vigilancia para un grupo delictivo.

Según información de inteligencia de las autoridades estatales, la pareja estaría relacionada con una red de narcomenudeo que mantiene actividades en Tamuín, San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo, donde presuntamente también realizaban funciones de "halconeo" para vigilar los puntos de venta de droga.

El despliegue permitió asegurar un importante cargamento de sustancias ilícitas, consistente en 401 dosis de cristal, 100 bolsas de marihuana con un peso de 758.3 gramos, 40 dosis de piedra, 50 dosis de presunta cocaína y 84 cigarrillos de marihuana distribuidos en 42 paquetes.

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Además, los agentes decomisaron un radio de comunicación, dos teléfonos celulares y la motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos.

En total, las corporaciones reportaron el aseguramiento de 675 unidades de distintas drogas, lo que representa un golpe a las presuntas actividades de distribución de narcóticos en esta región.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, destacó que las fuerzas estatales y federales continuarán con operativos de inteligencia y despliegues estratégicos para combatir a los grupos delictivos.

También lanzó un señalamiento contra las autoridades municipales que, según expresó, no han cumplido adecuadamente con sus responsabilidades de prevención y vigilancia, situación que obliga a reforzar la presencia de corporaciones estatales y militares.

La pareja detenida quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar su situación jurídica y establecer si existen más personas relacionadas con las actividades delictivas que se les atribuyen.