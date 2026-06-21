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Seguridad

Capturan a vinculados a grupos criminales

Fue en la Delegación de Bocas, en Tamuín y en Cedral en donde se realizaron los aseguramientos

Por Redacción

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a vinculados a grupos criminales
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      Un total de tres personas vinculadas a grupos criminales en distintos puntos del estado fueron detenidas por su probable participación en delitos contra la salud. Esto, como parte de las acciones que se desarrollan mediante la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), y los despliegues de la Guardia Civil Estatal.

      En una primera intervención en la Delegación de Bocas, en la capital, fue detenido Víctor "N", a quien se le aseguraron dosis de "cristal". Por otro lado, en el ejido Ahuacatitla, Tamuín, agentes estatales detuvieron a Dorian "N", a quien se le aseguraron dosis de "cristal" y bolsas con marihuana. Mientras tanto, en Cedral detuvieron a Mónica "N", presunta informante de una organización delictiva, a quien se le aseguraron 20 artefactos "ponchallantas".

      De manera complementaria, durante recorridos de vigilancia de la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano en un camino de terracería de Cedral, fue localizada una camioneta Tahoe en aparente estado de abandono, donde se aseguraron bolsas con marihuana, una sustancia granulada con características de "cristal", cocaína y pastillas psicotrópicas. Las personas detenidas, así como los indicios y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

      En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado asegura mantener acciones coordinadas con las fuerzas federales para fortalecer la tranquilidad de las familias potosinas en las cuatro regiones del Estado.

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