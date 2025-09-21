logo pulso
Chocan camioneta y revolvedora en la avenida Industrias

Por Redacción

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
Sólo daños materales se registraron en un choque entre un camión tipo revolvedora y una camioneta en la avenida Industrias, donde los vehículos no se cedieron el paso y sobrevino el hecho.

Fue la mañana de este sábado en que se registró el fuerte impacto cuando la revolvedora circulaba por la avenida Industrias y al llegar al Eje 118 de la Zona Industrial, le cortó la circulación a la camioneta, la cual impactó contra el pesado vehículo.

Luego del choque, los dos conductores procedieron a dialogar en espera de llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños materiales y que el caso no pasara a mayores.

Cabe referir que en el cruce existen semáforos que regulan el tráfico y se especulaba que uno de los conductores no habría respetado el semáforo.

