Seguridad

Chocan dos tráilers, fallece un conductor

Se desplazaban por autopista a Villa de Arriaga, a la altura de Arroyo Blanco

Por Redacción

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
Chocan dos tráilers, fallece un conductor

Un choque de frente entre dos tráilers suscitado en la autopista de cuota a Villa de Arriaga, dejó un conductor muerto y cuantiosos daños materiales, es el segundo percance entre tráilers que ocurre en dos días, el primero se suscitó en la carretera a Matehuala, a la altura de la comunidad de Ventura.

Este nuevo accidente ocurrió cerca de las nueve de la mañana de este sábado, en el kilómetro 50 de la autopista a Villa de Arriaga, en donde participaron un tráiler color blanco con semirrelque tipo caja de la empresa de Transportes Innovativos, con domicilio en Tlaquepaque, Jalisco, así como otro tráiler con tractocamión blanco y semirremolque en color rojo.

Las pesadas unidades impactaron de frente y la segunda terminó volcada a la orilla del asfalto, en tanto que la primera acabó con la cabina destrozada y el conductor perdió la vida al quedar prensado en el interior. El hecho ocurrió cerca de la entrada a la comunidad de Arrollo Blanco, perteneciente a Villa de Reyes.

Al lugar llegaron los paramédicos, quienes atendieron a los conductores pero uno de ellos ya había perdido la vida, mientras que el otro pudo sobrevivir aunque resultó con algunos golpes.

Personal de Servicios Periciales se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez que lo reclamaran.

Por su parte, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron a tomar conocimiento del accidente y los dos tráilers fueron enviados a una pensión para que se lleven a cabo las diligencias legales.

La mañana del viernes, también se registró otro accidente similar pero en la carretera a Matehuala, a la altura de Ventura, en donde chocaron dos tráilers y uno de los conductores perdió la vida prensado dentro de la cabina, por lo que suman dos percances mortales en dos días.

