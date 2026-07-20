Chocan par de tráilers y congestionan la ´57
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Dos tráilers colisionaron en la carretera ´57, dejando solamente daños materiales a ambas unidades y asfixiando momentáneamente la circulación en el tramo.
Alrededor de las diez de la mañana, a la altura de la comunidad Ojo Caliente, en el municipio de Santa María del Río, una unidad que viajaba sobre el carril de en medio maniobró para cambiarse al izquierdo, cortándole el paso a otro tráiler que lo terminó impactando.
Ambas unidades viajaban con rumbo a San Luis Potosí y en el kilómetro 162 de la ruta referida se asfixió la circulación de los vehículos que iban con la misma dirección, ya que tanto el carril central como el izquierdo, fueron obstruidos por los camiones.
Momentos después del percance, al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del hecho, esperando a que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo para reparar sus unidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cabe mencionar que no se registraron heridos durante el accidente. Los conductores solamente presentaron algunos golpes, los cuales no ameritaban la atención de cuerpos de emergencia.
no te pierdas estas noticias
Choque de tráileres en Ojo Caliente
Redacción
La Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente en el kilómetro 162, cerca del parador El Huizache.
Camioneta se impacta contra inmueble en la colonia Industrial Aviación
Redacción
El conductor resultó con golpes y la estructura del inmueble colapsó tras el impacto.
Camioneta choca contra muro de contención en puente Pilgrims
Redacción
El incidente afectó la circulación en el puente Pilgrims y fue atendido por peritos locales.