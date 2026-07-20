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Chocan par de tráilers y congestionan la ´57

Por Redacción

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Chocan par de tráilers y congestionan la ´57
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      Dos tráilers colisionaron en la carretera ´57, dejando solamente daños materiales a ambas unidades y asfixiando momentáneamente la circulación en el tramo.

      Alrededor de las diez de la mañana, a la altura de la comunidad Ojo Caliente, en el municipio de Santa María del Río, una unidad que viajaba sobre el carril de en medio maniobró para cambiarse al izquierdo, cortándole el paso a otro tráiler que lo terminó impactando.

      Ambas unidades viajaban con rumbo a San Luis Potosí y en el kilómetro 162 de la ruta referida se asfixió la circulación de los vehículos que iban con la misma dirección, ya que tanto el carril central como el izquierdo, fueron obstruidos por los camiones.

      Momentos después del percance, al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del hecho, esperando a que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo para reparar sus unidades.

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      Cabe mencionar que no se registraron heridos durante el accidente. Los conductores solamente presentaron algunos golpes, los cuales no ameritaban la atención de cuerpos de emergencia.

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