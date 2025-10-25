Chocan taxi y camión, un lesionado

Un taxi fue chocado por un camión urbano al que se le cerró justo cuando iniciaba su marcha luego de estar en parada momentánea realizando ascenso y descenso de pasaje, esto en la avenida Santos Degollado y la calle Benigno Arriaga. Una persona resultó golpeada.

El reporte se realizó después de las once de la mañana de este viernes, inicialmente el camión urbano número económico 1119, de la ruta 36, se encontraba detenido en la esquina referida cuando por el carril izquierdo circulaba el taxi 5095, un Nissan Versa.

A fin de tomar hacia la calle Benigno Arriaga, el conductor del taxi realizó maniobra de vuelta a la derecha para pasarle al camión por enfrente, justo cuando éste reinició la marcha y alcanzó a pegarle en el costado causándole daños considerables.

En el percance un pasajero del taxi resultó con lesiones y fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal que arribaron al sitio y se evaluaba su traslado a un hospital a recibir atención médica.

Asimismo, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del percance, aunque se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en lo particular para que el caso no pasara a mayores.