Camioneta derriba poste en accidente

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MATEHUALA.- El conductor de una camioneta de modelo reciente con placas de Texas estrelló la unidad que tripulaba contra un mezquite, luego de derribar un poste de alumbrado frente al Tecnológico de Matehuala, presuntamente el chofer se quedó dormido mientras conducía.

Los hechos se presentaron la mañana del pasado martes en el Bulevar Turístico, donde el chofer de una camioneta texana presuntamente dormitó cuando conducía y terminó impactándose contra un poste de alumbrado que terminó derribando, y luego se impactó contra un mezquite, donde ya no pudo avanzar; testigos del accidente pidieron apoyo a los números de emergencia para auxiliar a los lesionados.

Al lugar acudieron elementos de las corporaciones de auxilio que inmediatamente le brindaron ayuda al conductor de la camioneta y a su acompañante, quienes sufrieron golpes y contusiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron abordados a una ambulancia y trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las debidas investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades del accidente y la camioneta fue llevada a los patios de la pensión por una grúa.

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