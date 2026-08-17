logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se acaba camioneta al estrellarse contra árbol

Por Redacción

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
A
Se acaba camioneta al estrellarse contra árbol
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una camioneta se estrelló en el camino a Santa Rita, dejando como saldo únicamente a su conductor con múltiples golpes.

      La mañana de este domingo, alrededor de las siete de la mañana, cuando el vehículo circulaba por la ruta referida, por razones desconocidas perdió el control del volante cargándose a su derecha, y al llegar a la entrada al camino a La Campiña, se estrelló de frente contra un árbol.

      Tras el impacto, el auto, ya destrozado de su parte frontal, dio medio giro y quedó obstruyendo un carril del camino. Aparentemente, habría quedado prácticamente en pérdida total.

      Al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes se encargaron de tomar conocimiento del percance y valoraron al conductor involucrado, el cual solamente presentaba golpes leves que no ameritaron la atención de algún cuerpo de emergencias, ni su traslado a un hospital.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Roban Tacoma, chocan en avenida Muñoz y la abandonan
      Roban Tacoma, chocan en avenida Muñoz y la abandonan

      Roban Tacoma, chocan en avenida Muñoz y la abandonan

      SLP

      Redacción

      El conductor escapó después de impactar un automóvil particular; la camioneta había sido despojada con violencia en Circuito Potosí

      Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía
      Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía

      Cae con Yaris robado; habría dicho que era policía

      SLP

      Redacción

      El automóvil fue detectado por el sistema de monitoreo del C5i2 y localizado en la colonia Progreso

      Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita
      Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita

      Conductor choca contra árbol en Camino a Santa Rita

      SLP

      Redacción

      El conductor perdió el control y chocó contra un árbol en la entrada a La Campiña.

      Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel
      Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel

      Localizan persona sin vida dentro de taxi en colonia San Ángel

      SLP

      Redacción

      El vehículo se encontraba cerca del deportivo, en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha