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Agarran a un par de maleantes armados

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Agarran a un par de maleantes armados
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      Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos mujeres rijosas y a dos hombres por portación de arma prohibida, en distintas intervenciones.

      Derivado de un reporte ciudadano en la cabecera municipal, Verónica "N", de 52 años, y Jazmín "N", de 33, fueron detenidas por presuntamente lesionarse durante una riña sostenida en una tienda de abarrotes. Ambas mujeres manifestaron su deseo de proceder legalmente una contra la otra.

      Por otra parte, en la colonia Hogares Obreros, José "N", de 27 años, fue detenido al ser señalado de amenazar a un hombre con un arma blanca para presuntamente despojarlo de sus pertenencias.

      Finalmente, durante patrullajes preventivos en la colonia Santo Tomás, Juan "N", de 34, fue detectado por los oficiales portando una navaja en la vía pública.

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      En los distintos hechos, las mujeres y hombres detenidos fueron trasladados para su certificación médica en la comandancia municipal y posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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