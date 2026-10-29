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Se encontró a su ex en la calle y se le fue encima

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Se encontró a su ex en la calle y se le fue encima
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      Oficiales municipales atendieron la solicitud de auxilio de una mujer que señaló haber sido robada y agredida física y verbalmente por su expareja al encontrarse con él, en calles del Barrio de Santiago.

      La parte afectada indicó que no era la primera vez que sucedían las agresiones, por lo que manifestó su deseo de proceder legalmente.

      Los agentes municipales patrullaban la calle Zacatecas y al aproximarse a la calle Aquiles Serdán, visualizaron a una mujer que les hacía señales de auxilio con las manos, informando que se había encontrado de frente con su expareja y esta comenzó a agredirla física y verbalmente, además de despojarla de dinero y alimentos que llevaba consigo. La afectada señaló inmediatamente a un hombre que caminaba metros adelante.

      Los oficiales le dieron alcance a quien se identificó como José Luis "N" de 43 años, procediendo a informarle de su detención y canalización a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.

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