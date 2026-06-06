Choque y volcadura deja sólo daños materiales

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Sólo daños materiales se registraron durante un accidente vial en donde participaron tres automóviles a un costado de la Plaza San Luis, en las unidades impactaron entre sí y una terminó volcada.

Los hechos se suscitaron antes de las dos de la tarde de este viernes, inicialmente un automóvil Nissan March de color blanco, circulaba sobre la avenida Sierra Vista con dirección al bulevar Rocha Cordero, en la colonia Lomas del Tec.

Al llegar a un retorno ubicado a un costado de la plaza San Luis, la conductora realizó maniobra de vuelta y fue así como chocó contra un automóvil Nissan Sentra de color gris y un Kia de color rojo, los cuales se desplazaban por ahí en esos momentos.

A causa de los impactos, el Nissan March terminó volcado con las llantas hacia arriba y al sitio arribaron los paramédicos, quienes atendieron a la conductora pero por suerte no presentaba lesiones de consideración.

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Asimismo, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a conocimiento del accidente, en espera de que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo respecto a los daños materiales a través de sus aseguradoras.