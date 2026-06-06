Choque y volcadura deja sólo daños materiales
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Sólo daños materiales se registraron durante un accidente vial en donde participaron tres automóviles a un costado de la Plaza San Luis, en las unidades impactaron entre sí y una terminó volcada.
Los hechos se suscitaron antes de las dos de la tarde de este viernes, inicialmente un automóvil Nissan March de color blanco, circulaba sobre la avenida Sierra Vista con dirección al bulevar Rocha Cordero, en la colonia Lomas del Tec.
Al llegar a un retorno ubicado a un costado de la plaza San Luis, la conductora realizó maniobra de vuelta y fue así como chocó contra un automóvil Nissan Sentra de color gris y un Kia de color rojo, los cuales se desplazaban por ahí en esos momentos.
A causa de los impactos, el Nissan March terminó volcado con las llantas hacia arriba y al sitio arribaron los paramédicos, quienes atendieron a la conductora pero por suerte no presentaba lesiones de consideración.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a conocimiento del accidente, en espera de que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo respecto a los daños materiales a través de sus aseguradoras.
no te pierdas estas noticias
Choque y volcadura en Lomas del Tec deja cuantiosos daños
Redacción
Conductora de Nissan March perdió el control y volcó tras impactar dos vehículos.
Giran aprehensión contra presunto asesino de perros
Rubén Pacheco
El imputado, es un hombre de 90 años, que hoy se encuentra prófugo en un estado vecino
Reportan 23 accidentes en últimos días con lluvias
Rolando Morales
Autoridades capitalinas mantienen operativos para controlar la velocidad en pavimento mojado