Cinco lesionados, saldo de choque en Valles

CIUDAD VALLES. -Dos vehículos chocaron en la carretera estatal Valles-Naranjo, a la altura del ejido La Hincada, dejando como saldo cinco personas lesionadas.

El accidente ocurrió la noche del jueves, en el kilómetro 33 de dicho tramo carretero, hasta donde acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y oficiales de la Guardia Civil Estatal para brindar auxilio.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un automóvil Chevrolet Onix circulaba con dirección de La Hincada hacia Estación 500, pero al intentar salir de la carretera hacia la izquierda para ingresar a un rancho de su propiedad, fue impactado por un vehículo Volkswagen Jetta de procedencia extranjera, cuyo conductor maniobraba para rebasar.

Como resultado, dos personas que viajaban en el Onix resultaron lesionadas, mientras que en el Jetta hubo tres heridos. Aunque las lesiones no parecían graves, todos fueron trasladados a hospitales para su atención.

Los vehículos quedaron bajo resguardo de la Guardia Civil Estatal y posteriormente serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.