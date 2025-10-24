logo pulso
Por Redacción

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
Con “cristal”, detienen a dos individuos

Un objetivo prioritario y un hombre más fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por posesión de metanfetaminas y portación de arma prohibida, el hecho ocurrió en la colonia Santo Tomás durante recorridos de prevención.

Cuando los agentes municipales transitaban sobre la calle Toma de Torreón, en la colonia mencionada, notaron que dos individuos alteraban el orden y agredían verbalmente a transeúntes, por lo que se acercaron a señalarles la debida sanción. Después de entrevistarlos, se identificaron como Óscar “N” de 28 años, y José “N” de 34.

Los sujetos mostraron una actitud agresiva hacia la autoridad, por lo que se les realizó una inspección y se les encontraron un total de 15 dosis de un material semejante a la droga sintética conocida como “cristal”, así como dos  objeto punzocortantes similar a machetes. Siguiendo con el debido protocolo, se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario, en el caso del primer mencionado, quien cuenta con cuatro arrestos previos por distintos delitos, antecedentes penales y mandamientos judiciales cumplimentados.

