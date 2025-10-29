logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductor es detenido por manejo temerario

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Conductor es detenido por manejo temerario

En labores de prevención y vigilancia que buscan inhibir la comisión de ilícitos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta conducción temeraria; los hechos ocurrieron en la colonia Azaleas.

Durante un patrullaje de prevención en la avenida Jesús Yurén, a la altura de la colonia mencionada, los agentes observaron a un sujeto que conducía un vehículo Volkswagen Jetta de color azul a exceso de velocidad, realizando maniobras prohibidas, por lo que le dieron alcance de manera inmediata. Después de entrevistarlo, se identificó como Ernesto “N” de 32 años.

El sujeto mostró una actitud evasiva, por lo que se le informó que sería detenido por presunta conducción temeraria. Además, fue asegurado y llevado a una pensión el automóvil que manejaba, mientras que el arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir el debido proceso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Impactan dos vehículos en avenida Gálvez
Impactan dos vehículos en avenida Gálvez

Impactan dos vehículos en avenida Gálvez

SLP

Redacción

Operativos de la GCE arrojan 34 infractores
Operativos de la GCE arrojan 34 infractores

Operativos de la GCE arrojan 34 infractores

SLP

Redacción

Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez
Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez

Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez

SLP

Redacción

Hampones en moto le dispararon en la Col. Santuario y se dieron a la fuga

Por golpear a familiares, encierran individuos
Por golpear a familiares, encierran individuos

Por golpear a familiares, encierran individuos

SLP

Redacción