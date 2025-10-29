Conductor es detenido por manejo temerario

En labores de prevención y vigilancia que buscan inhibir la comisión de ilícitos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta conducción temeraria; los hechos ocurrieron en la colonia Azaleas.

Durante un patrullaje de prevención en la avenida Jesús Yurén, a la altura de la colonia mencionada, los agentes observaron a un sujeto que conducía un vehículo Volkswagen Jetta de color azul a exceso de velocidad, realizando maniobras prohibidas, por lo que le dieron alcance de manera inmediata. Después de entrevistarlo, se identificó como Ernesto “N” de 32 años.

El sujeto mostró una actitud evasiva, por lo que se le informó que sería detenido por presunta conducción temeraria. Además, fue asegurado y llevado a una pensión el automóvil que manejaba, mientras que el arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir el debido proceso.