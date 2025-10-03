Sorprenden a tres farderos robando en tiendas de “Chole”

En respuesta que se brinda a auxilios , policías municipales de Soledad detuvieron a dos hombres y una mujer por presunto robo a comercio, los arrestos se efectuaron de forma aislada en las colonias Villas del Sol y Bugambilias.

El primer auxilio lo respondieron oficiales de vialidad quienes se presentaron en la tienda departamental HEB ubicada en la Avenida de los Pinos y la Carretera a Rioverde, donde el responsable del lugar los llevó con una pareja que tenían retenida por intentar sustraer artículos.

Los agentes se entrevistaron con los señalados quienes se identificaron como Verónica “N” de 37 años y Martín “N”, encontrándoles una mochila con artículos de belleza, un estuche de marcadores y ropa, las cuales aseguraron no poder pagar.

Por otra parte, en la bodega Aurrerá de la calle Negrete, en la colonia Villas del Sol, personal de seguridad privada indicaron a agentes de Fuerzas Municipales que un sujeto cambió etiquetas de artículos de electrónica y de aromatizantes, los cuales además no pagó.

Los agentes se acercaron con el reportado, quien dijo llamarse Jair “N” de 27 años, localizándole una bocina y aparatos difusores eléctricos con repuesto y tres aromatizantes.

A los tres se les dio a conocer que serían detenidos por presunto robo a comercio, además se les informaron los derechos que la ley les concede y fueron llevados a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y posteriormente los pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.