Conductor resulta herido al chocar en contención

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El conductor de automóvil resultó lesionado luego de impactarse contra la contención cuando circulaba por la carretera a Matehuala y el puente de Acceso Norte, tuvo que ser llevado a un hospital para su atención médica.

El percance tuvo lugar cerca de las siete de la noche del domingo pasado, en que el automóvil color rojo se desplazaba por la mencionada carretera en dirección al distribuidor Juárez.

Fue al llegar al puente de Acceso Norte, en donde el conductor perdió el control del volante a su izquierda para de esta forma chocar contra el muro de contención y en seguida dio medio giro para quedar finalmente el vehículo en sentido contrario y obstruyendo el carril.

Luego del hecho al sitio arribaron los paramédicos, quienes atendieron al conductor y debido a la magnitud de los golpes que presentaba lo llevaron a un hospital para su atención.

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Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente, el carro terminó prácticamente en pérdida total y se le envió a una pensión particular en tanto se llevan a cabo las diligencias legales.