Continúa la búsqueda de joven desaparecido en laguna La Marland
El adolescente se encontraba en compañía de otros jóvenes cuando cayó
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ÉBANO.- Un adolescente de 16 años de edad continúa desaparecido luego de caer de una panga en las aguas de la laguna La Marland; cuerpos de emergencia mantienen las labores para tratar de localizarlo. El incidente ocurrió la tarde del domingo, cuando, de acuerdo con información preliminar, el menor se encontraba acompañado de otros dos jóvenes, quienes habrían abordado una panga presuntamente sin autorización de su propietario.
Mientras se encontraban en la laguna, el adolescente cayó al agua y ya no logró salir a la superficie. Sus dos acompañantes consiguieron ponerse a salvo y solicitaron ayuda de inmediato.
A partir del reporte se desplegó un operativo en el que participan elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Protección Civil Municipal, Bomberos, corporaciones policiacas y ciudadanos voluntarios, quienes han realizado recorridos y maniobras en distintos sectores de la laguna.
Pese a los esfuerzos efectuados desde que ocurrió el incidente, hasta este lunes el adolescente de 16 años no había sido localizado, por ello las labores continúan.
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