Cumplimenta FGE diez aprehensiones en fin de semana

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El pasado fin de semana, la Fiscalía General del Estado cumplimentó diez órdenes de aprehensión y reaprehensión, así como también realizó cateos y operativos que permitieron el aseguramiento de drogas y vehículos, entre otras acciones realizadas en distintos puntos del estado.

Una de las detenciones ocurrió en el Centro Histórico, donde agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), detuvieron a Ramsés "N", requerido por autoridades de los Estados Unidos de América por su probable participación en hechos relacionados con homicidios.

Asimismo, en colaboración con autoridades de Monterrey, fue detenido Alberto "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, relacionado con hechos ocurridos en septiembre de 2025 en la colonia Santa Fe de la capital potosina.

La PDI también cumplimentó diversas órdenes de aprehensión y reaprehensión: Jorge "N", por probable abuso sexual, por hechos ocurridos en 2007 en una institución de educación básica de la capital potosina.

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También Felipe "N", por homicidio calificado, por hechos registrados en La Pila en 2005; José "N", por violación, por hechos ocurridos en diciembre de 2005 en Huichihuayán, Huehuetlán; Ricardo "N", por robo calificado, relacionado con hechos de 2005 en la capital potosina; y José "N", por probable abuso sexual calificado, por hechos ocurridos en 2006 en Axtla de Terrazas.

En la Huasteca, fueron detenidos Juan "N", Alan "N" e Iván "N", por su probable participación en el delito de robo.

Durante una diligencia de cateo realizada en un domicilio de la colonia Sauzalito, agentes de la Fiscalía, en coordinación con la Guardia Civil Estatal, aseguraron más de 80 kilogramos de marihuana y dos vehículos, entre ellos un Mazda 3, y una motocicleta.

En acciones distintas, se aseguró una camioneta Mazda CX-30, color blanco, que presentaba alteraciones en sus identificadores y contaba con reporte de robo con violencia, ocurrido en abril de 2026 en Michoacán.

También fueron asegurados un tractocamión con su caja, una cabina y una grúa de color naranja, durante un cateo realizado en Ciudad Valles. Como parte de los operativos implementados en la Feria Nacional Potosina, elementos de la Policía de Investigación aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo.