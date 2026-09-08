Da juez federal casi 4 años de cárcel a pistolero

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Por el delito de portación de arma de fuego, un sujeto originario de Guatemala, fue sentenciado a casi cuatro años de prisión por un juez federal luego que la Fiscalía General de la República aportara suficientes datos de prueba en su contra.

En audiencia del procedimiento abreviado, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) aportó los elementos de prueba necesarios en contra de Rubén N., para que el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, le impusiera una pena de tres años nueve meses 10 días de prisión.

Asimismo, se le impuso también una multa de 94 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a 10 mil 635 pesos 16 centavos.

Por ser Rubén "N" de nacionalidad guatemalteca, el juez ordenó se comunique al Instituto de Migración la sentencia dictada.

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El agente del Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones respectivas en atención a la recepción de un desglose, remitido en razón de competencia, por parte de la agencia del Ministerio Público de la Delegación Cuarta Regional de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los hechos, elementos de la Guardia Civil Estatal informaron a la FGE, a través de un Informe Policial Homologado (IPH) que, tras un enfrentamiento contra los uniformados, ocurrido sobre un camino de terracería que conduce al ejido Tanchachín, perteneciente al municipio de Aquismón, San Luis Potosí, fue detenido Rubén "N", a quien le aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Después de realizar el trabajo jurídico, el agente del Ministerio Público de la Federación en San Luis Potosí integró el resultado de las investigaciones y obtuvo la sentencia referida.