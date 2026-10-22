Dan cuatro años de cárcel a un pistolero

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Sergio "N" responsable del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente fue sentenciado a cuatro años de prisión, según dio a conocer la Fiscalía General de la República.

La indagatoria se inició después de recibir un desglose de actuaciones por parte del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo, en el que se informó que la detención de Sergio "N" estuvo a cargo de elementos de la Guardia Civil Estatal, después de asegurarle en el interior de un vehículo sobre la calle Bugambilias, colonia Las Flores, un arma de fuego con un cargador para 23 cartuchos, aunque solo abastecido con tres cartuchos

Después de aportar los elementos de prueba necesarios, el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí impuso una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a la cantidad de 11 mil 731 pesos.

En su informe, la Fiscalía General de la República (FGR) finalizó invitando a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.

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