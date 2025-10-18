Dan golpiza a sujeto y le roban dinero

CIUDAD VALLES.- Un hombre resultó herido tras ser agredido por un desconocido en la zona de los mercados. Los hechos ocurrieron este viernes alrededor de las 13:30 horas, cuando brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a un hombre en la calle Hidalgo, entre Porfirio Díaz y Madero.

El afectado, identificado como Dionisio, de 57 años de edad y vecino de la colonia Florida, se encontraba en evidente estado de ebriedad.

Señaló que un sujeto, al que dijo no conocer, lo golpeó en la zona de los mercados y presuntamente le robó 70 pesos.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar para recabar información y tratar de ubicar al agresor; sin embargo, el lesionado no proporcionó mayores datos.

