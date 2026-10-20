Decomisan 151 kilos de marihuana en el aeropuerto
Eran enviados a través de una empresa de paquetería pudieron ser descubiertos
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Un total de 151 kilos de marihuana que eran enviados a través de una empresa de paquetería, fueron decomisados por la Fiscalía General de la República en el aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, ahora se investiga tanto la procedencia como el destinatario.
De acuerdo con las indagatorias, elementos de la Guardia Nacional detectaron 14 cajas de cartón en el área de una empresa de paquetería del aeropuerto, las cuales en su interior contenían 94 envoltorios con un peso aproximado de 151 kilos 315 gramos de marihuana, que serían transportados por la empresa de paquetería.
El agente del Ministerio Público de la Federación, inició la investigación correspondiente y solicitó al juez del Sistema Penal Acusatorio, autorización para ejecutar la técnica de apertura de correspondencia y abrir los paquetes señalados.
En cumplimiento a lo instruido por el juez de Control, la paquetería fue abierta por elementos de la Policía Federal Ministerial, con la seguridad perimetral de personal de la Guardia Nacional, dejando la droga asegurada a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, para resolver conforme a derecho corresponda.
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