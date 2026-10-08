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Deja más de 700 detenidos el mes de septiembre

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Deja más de 700 detenidos el mes de septiembre
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) dio a conocer que mientras en las últimas horas se detuvieron a 39 personas, en el mes de septiembre se registraron a más de 700 aseguradas.

      La Guardia Civil Estatal informó la detención los 39, en operativos de vigilancia, estuvo relacionada por su presunta participación en diversas conductas que afectan la tranquilidad en el estado.

      En estos hechos, se aseguraron 21 dosis "cristal", 3 kilos 518.9 gramos de marihuana, seis dosis de cocaína, 23 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas" y se recuperaron tres unidades con reporte de robo además del decomiso de siete más relacionadas con actividades ilícitas.

      En el mismo sentido, el titular de la Secretaría, Jesús Juárez Hernández, dio a conocer que durante el mes pasado fueron detenidas 755 personas por su probable participación en distintos hechos delictivos y se recuperaron 84 vehículos con reporte de robo. Además, fueron asegurados 180 kilogramos 365 gramos de marihuana, mil 760 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, 39 dosis de cocaína, siete dosis de crack y 347 cigarrillos de marihuana.

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      Finalmente, Juárez Hernández añadió que los operativos permitieron el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos y 278 ponchallantas, como resultado de la presencia territorial.

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