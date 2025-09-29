logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Delincuente con navaja roba tienda Oxxo

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Delincuente con navaja roba tienda Oxxo

CIUDAD VALLES.- Un hombre que portaba un arma blanca cometió un robo en la tienda Oxxo de la colonia Vista Hermosa.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo en el establecimiento ubicado sobre la avenida Adolfo López Mateos esquina con calle Bocanegra.

El delincuente ingresó al local, se dirigió a la persona encargada de la caja, sacó un arma blanca y la amagó para que le entregara el dinero de las ventas. Posteriormente salió a toda prisa y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Minutos después arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, a quienes los trabajadores de la tienda informaron lo ocurrido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los policías emitieron una alerta para tratar de localizar al responsable, sin embargo, no tuvieron éxito.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso
Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso

Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso

SLP

Redacción

Hubo al menos 20 lesionados, que fueron atendidos y llevados a distintos hospitales

Hallan a hombre muerto en Mexquitic
Hallan a hombre muerto en Mexquitic

Hallan a hombre muerto en Mexquitic

SLP

Redacción

Vecinos lo descubrieron en su vivienda, por ahora se desconocen las causas

Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja
Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja

Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja

SLP

Redacción

Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez
Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez

Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez

SLP

Redacción

Al parecer a causa del piso mojado se registró el percance