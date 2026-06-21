Denuncian a mujer por agredir a sus sobrinos

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La Guardia Civil de Soledad detuvo a Claudia "N" de 26 años, en la colonia Nuevo Testamento, por su probable participación en el delito de violencia familiar.

Su arresto derivó de un reporte ciudadano por una presunta agresión en el interior de un domicilio donde habitan menores de edad. A su arribo, oficiales municipales se entrevistaron con una mujer, quien señaló a su hermana de presuntamente haber ejercido agresiones físicas y verbales frente a sus sobrinos, por lo que solicitó el apoyo de la policía ya que manifestó temer por la seguridad de su familia.

Autorizando el ingreso de los oficiales al interior de la vivienda, Claudia "N" quedó en calidad de detenida por el delito de violencia familiar y posteriormente fue trasladada a la comandancia municipal para su certificación médica y posterior disposición ante la autoridad investigadora.