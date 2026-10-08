Desarticulan presunta célula delictiva en el Mpio. de San Vicente

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN VICENTE.- Dos personas señaladas por las autoridades como objetivos prioritarios generadores de violencia fueron detenidas durante operativos realizados en San Vicente, donde además fueron asegurados cuatro vehículos, droga y artefactos conocidos como "ponchallantas".

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que las acciones fueron resultado de labores de inteligencia y seguimiento efectuadas por la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con autoridades federales.

En una primera intervención, los agentes localizaron cuatro vehículos que se encontraban aparentemente abandonados. Al realizar una inspección, encontraron 14 artefactos metálicos utilizados para dañar neumáticos, por lo que las unidades y los indicios quedaron asegurados para las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, en otro punto de San Vicente Tancuayalab, los elementos estatales detuvieron a José "N", de 24 años de edad, un ex-militar originario de Tamaulipas, así como a América "N", de 21 años y originaria de Matehuala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la información oficial, ambos son considerados objetivos prioritarios generadores de violencia y presuntamente estarían relacionados con actividades de narcomenudeo en Tamuín, San Vicente Tancuayalab y zonas limítrofes con el estado de Veracruz.

Durante esta intervención, los oficiales aseguraron dos paquetes que contenían marihuana, con un peso de 2.087 kilogramos, además de 31 bolsas con otros 563 gramos de la misma sustancia.

La corporación estatal indicó que las investigaciones también buscan establecer la posible relación de los detenidos con otros hechos delictivos, entre ellos presuntas agresiones contra elementos de seguridad. Los dos detenidos, los cuatro vehículos, la droga y los demás indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán las investigaciones y determinarán su situación jurídica.