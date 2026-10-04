Detectan a dos sujetos armados en la San Antonio

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Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad, llevaron a cabo la detención de dos individuos que fueron sorprendidos en la colonia San Antonio, armados con una pistola y cartuchos útiles.

Se trata de José "N" de 30 años de edad y Cristhian "N" de 23 años, quienes enfrentan el presunto delito de portación de arma de fuego.

Su arresto se dio durante el despliegue del operativo Base Operativa Mixta, donde participan los agentes municipales en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

En calles de la colonia referida, los agentes detectaron una camioneta Hyundai color rojo, que era tripulado por estas personas a exceso de velocidad y por tanto se les marcó el alto.

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Al realizar una inspección en la unidad, se les encontró en posesión de un arma de fuego corta semiautomática, con cargador calibre .9 mm y dos cartuchos útiles, así como de una mochila en color negro.

Por lo anterior, José Alexis "N" y Cristhian "N" fueron informados que serían detenido y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, junto con el arma, los cartuchos, la mochila y el vehículo asegurado.