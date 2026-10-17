Aprehenden a presunto implicado en desaparición de joven
El personal de la FGE obtuvo la identidad del detenido de nombre Gabriel "N"
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Agentes de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas y Extraviadas comenzaron las diligencias respectivas al recibir la denuncia por la no localización de un hombre de 27 años de edad que fue visto por última vez el 3 de septiembre de 2026 en el municipio referido.
Con los trabajos de campo, el personal de la FGE obtuvo la identidad de una persona de nombre Gabriel "N", que, según los indicios, está relacionado en la desaparición de la víctima, por lo que se tramitaron las acciones legales para la detención del señalado.
Por lo anterior, elementos de la Policía de Investigación (PDI) reunieron los medios de prueba sobre la localización de dicho sujeto; la autoridad de este caso libró una orden de cateo en contra de una vivienda del fraccionamiento El Pedregal de la misma demarcación, y con ello se capturó al presunto partícipe.
El probable responsable fue puesto a disposición de la autoridad judicial con quien enfrentará su proceso penal por estos hechos; en tanto, la Fiscalía mantendrá las indagatorias hasta esclarecer lo ocurrido.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Aprehenden a presunto implicado en desaparición de joven
Redacción
El personal de la FGE obtuvo la identidad del detenido de nombre Gabriel "N"
Caen reclutadores de "halcones" en Ciudad Valles; rescatan a joven
Redacción
También, la GCE aseguró equipo para espiar los movimientos policiales
Una mujer fallecida, saldo de choques en Circuito Potosí (fotos)
Pulso Online
La Fiscalía General del Estado inició el procesamiento para esclarecer los hechos