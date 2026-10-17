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Seguridad

Aprehenden a presunto implicado en desaparición de joven

El personal de la FGE obtuvo la identidad del detenido de nombre Gabriel "N"

Por Redacción

Octubre 17, 2026 09:55 a.m.
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Foto: FGE

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      Agentes de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas y Extraviadas comenzaron las diligencias respectivas al recibir la denuncia por la no localización de un hombre de 27 años de edad que fue visto por última vez el 3 de septiembre de 2026 en el municipio referido.

      Con los trabajos de campo, el personal de la FGE obtuvo la identidad de una persona de nombre Gabriel "N", que, según los indicios, está relacionado en la desaparición de la víctima, por lo que se tramitaron las acciones legales para la detención del señalado.

      Por lo anterior, elementos de la Policía de Investigación (PDI) reunieron los medios de prueba sobre la localización de dicho sujeto; la autoridad de este caso libró una orden de cateo en contra de una vivienda del fraccionamiento El Pedregal de la misma demarcación, y con ello se capturó al presunto partícipe.

      El probable responsable fue puesto a disposición de la autoridad judicial con quien enfrentará su proceso penal por estos hechos; en tanto, la Fiscalía mantendrá las indagatorias hasta esclarecer lo ocurrido.

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