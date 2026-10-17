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Exhorta CEPC a extremar precauciones ante frío y lluvias

Para la zona Centro se prevé temperatura mínima de 8°; la máxima será de 21° en el Altiplano

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 17, 2026 09:56 a.m.
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Foto: Archivo

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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), exhortó a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas, bancos de niebla y lluvias puntuales que se continuarán en las próximas horas.

      Pidió tener precaución ante el riesgo de crecida de ríos, arroyos y posibles deslaves, mismas que también podrían causar fallas en la red de CFE, telefonía, internet y televisión.

      Señaló que en San Luis Potosí continúa presente el frente frío 2, reforzado por una masa de aire polar que propicia ambiente frío principalmente en sierras.

      Para la zona Centro se prevé temperatura mínima de 8°; la máxima será de 21° en el Altiplano.

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      El huracán "Trudy" categoría 1 en el Pacífico, se ubica al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Pronóstico de trayectoria paralelo a la costa con rumbo a las costas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

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