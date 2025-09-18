Detienen a 3 hombres, una mujer y un menor por violencia familiar

Por presunta violencia familiar, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a tres hombres, una mujer y un menor, esto derivado de la atención inmediata a reportes ciudadanos en las colonias La Virgen, 21 de Marzo, Hogares Obreros, Cabecera Municipal y Hogares Ferrocarrileros Primera Sección.

En la Privada del Refugio, de la colonia La Virgen, policías soledenses atendieron un auxilio. En el lugar, la reportante señaló a su pareja, quien la agredió física y verbalmente. El señalado fue ubicado e identificado como Gerardo “N” de 40 años.

Sobre la calle Código Agrario, en la colonia 21 de Marzo, un ciudadano informó a los oficiales municipales que su hijo lo violentó de forma física y verbal, detectando en el lugar a quien dijo llamarse Carlos “N” de 17 años. Asimismo, Jacqueline “N” de 36 años fue detenida al atender un reporte ciudadano, luego de que su abuela la acusara de agredirla física y verbalmente.

En la calle Ignacio Aldama, de la Cabecera Municipal, agentes municipales detuvieron a Ángel “N” de 22 años, reportado por su madre, a quien violentó de forma física y verbal. Finalmente, en la calle Los Nardos, de la colonia Hogares Ferrocarrileros Primera Sección, oficiales municipales atendieron una denuncia en la cual una mujer señaló a su hijo de agredirla de forma física y verbal, teniendo contacto en el lugar con Giovanni “N” de 19 años.

Las partes afectadas pidieron proceder legalmente contra los señalados, por lo que se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, además de informarles los derechos que la ley les concede. Los infractores fueron llevados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).