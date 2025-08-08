Detienen a 6 presuntos vendedores de droga

En distintos casos, seis supuestos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que realizaban recorridos de vigilancia en prevención del delito.

En la capital potosina, Jorge “N” de 25 años, fue detenido con 10 dosis de “cristal” y una motocicleta marca Vento, en la que se desplazaba.

En la colonia Jacarandas, mediante la estrategia integral desplegada por el Grupo de Operaciones Tácticas, permitió la captura de una pareja, a quienes se les aseguraron 17 dosis de “cristal” y 22 bolsas con marihuana; por lo anterior, Yadira “N” de 43 años fue detenida, así como Luis “N” de 23 años, quien ya ha sido asegurado por probables delitos contra la salud.

Mientras que, en el municipio de Tamazunchale, un menor de 16 años fue detenido con siete bolsas con marihuana y tres de “cristal”.

A su vez, en el municipio de Ciudad Fernández, Christian “N” de 19 años, fue detenido con 10 dosis de metanfetaminas y tres de cocaína, así como una motocicleta marca Itálika, sin placa.

Por último, en el municipio de Aquismón, efectivos estatales detuvieron a un presunto considerado como sujeto generador de incidencia en la región, identificado como Eder “N” de 43 años, a quien se le aseguraron 15 dosis de “cristal”, cinco de cocaína, dos de “crack” y dos con marihuana.

A todos los detenidos se les leyeron sus derechos para ser puestos a disposición de la Fiscalía en donde se les definirá su situación legal.