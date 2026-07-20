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Cobach sólo suspendió a un maestro acusado de abuso

Tres docentes acosaron y abusaron de una alumna en 2023

Por Rubén Pacheco

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Cobach sólo suspendió a un maestro acusado de abuso
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      De los tres docentes señalados de abusar sexualmente de una alumna en el 2023, únicamente se dio de baja a un catedrático, informó Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres en el estado (Cobach).

      Investigación y acciones administrativas en Cobach

      A fines de 2023, una alumna del Colegio de Bachilleres (Cobach) fue víctima de violación y acoso sexual por parte de tres profesores, incluso uno declaró ante las autoridades escolares: "no pude controlar mis emociones", reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

      El funcionario estatal rememoró que, en su momento cuando se tuvo conocimiento de los hechos suscitados en los planteles 01 y 26, se conminó a los padres de la víctima a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

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      Responsabilidades y seguimiento legal

      Dijo que el subsistema únicamente estableció el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, pero todo lo concerniente a la materia penal, es responsabilidad de otra institución.

      "Lo que aplicamos es cero tolerancia luego de la recomendación de Derechos Humanos. En nuestro caso, el alcance es administrativo y fue cesado inmediatamente. La alumna terminó su bachillerato de forma correcta", remató.

      Se desconoce si la Fiscalía logró judicializar la carpeta de investigación iniciada en contra de alguno de los docentes inmiscuidos, a fin de garantizar el acceso a la justicia de la adolescente.

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