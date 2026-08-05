Detienen a presunto asesino de Dalias
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El pasado febrero un hombre fue asesinado presuntamente por lesiones producidas con arma blanca, sobre la avenida Observatorio, en la colonia Dalias del Llano, en la capital potosina.
Tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alexis "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
Como resultado de las investigaciones, el personal de la FGE obtuvo datos de prueba con los que fue posible establecer la identidad del probable responsable y solicitar al Juez de Control el mandamiento judicial correspondiente, mismo que fue concedido.
La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Unidad de Homicidios, posteriormente, el imputado fue trasladado para quedar a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica en las etapas procesales correspondientes.
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