Detienen a presunto vendedor de droga

Un presunto vendedor de droga que operaba en colonias del norte de la ciudad, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal en un operativo coordinado con el Ejército Mexicano, al presunto se le identifica como generador de violencia en su zona.

La corporación informó que el dispositivo derivó en la detención de Uriel “N” de 29 años de ead, alias “El Wini” y/o “El Patillas”, quien fue asegurado con doce bolsas con marihuana y diez dosis de “cristal”.

Según los hechos, las autoridades locales y federales se desplazaban en convoy por la Avenida del Sauce, a la altura de la colonia mencionada, en donde detectaron al individuo que adoptó una actitud sospechosa y procedieron a marcarle el alto para investigarlo.

En una revisión que se le practicó le fueron encontradas las dosis de droga oculta entre su ropa, por lo que se procedió a su detención y se le leyeron sus derechos como persona detenida para ponerlo a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Además, en las primeras investigaciones se estableció que el presunto cuenta con antecedentes por múltiples delitos, entre éstos portación de arma prohibida, violencia familiar, posesión de droga y delitos contra la familia.