Detienen a sujeto por el asesinato de su esposa
Los vecinos reportaron gritos y disparos antes de la llegada de los policías estatales
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un sujeto que presuntamente asesinó a tiros a su pareja en su domicilio, en la colonia Las Palmas, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal que recibieron el reporte y se le puso a disposición del Ministerio Público por el supuesto delito de feminicidio.
De acuerdo a los hechos, durante la madrugada de este lunes se recibió un llamado donde reportaban que en una vivienda de la colonia Las Palmas, en Villa de Pozos, se llevaba a cabo un caso de violencia familiar, los vecinos aseguraron escuchar gritos y detonaciones de arma de fuego.
Al acudir al inmueble, los agentes de la Guardia Municipal localizaron a una mujer de 37 años de edad ya sin signos vitales y con lesiones de armas de fuego.
En el sitio fue detenido José Alberto "N", de 37 años, además de que en el sitio se aseguró un arma de fuego, y diversos indicios, incluido un vehículo Volkswagen Jetta y cartuchos percutidos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras que la Policía de Investigación inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, determinar el móvil y deslindar responsabilidades.
Por ahora el sospechoso quedó puesto a disposición del Ministerio Público en donde se le habrá de determinar su situación legal por los delitos que le resulten, uno de los cuales podría ser feminicidio.
no te pierdas estas noticias
VIDEO | Tras balaceras, alcalde de Tanquián da su versión sobre camionetas aseguradas
Redacción
Afirma que las unidades estaban estacionadas en un velorio cuando recibieron disparos.
Fotos | Asegura la GN carga de marihuana en el AIPA
Redacción
Aparte, la FGR inició una investigación contra quien o quienes hayan participado en un delito contra la salud
Cae sujeto por muerte de su pareja en Villa de Pozos
Pulso Online
En el domicilio, los agentes aseguraron un arma de fuego, un vehículo y otros indicios