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Seguridad

Detienen a sujeto por el asesinato de su esposa

Los vecinos reportaron gritos y disparos antes de la llegada de los policías estatales

Por Redacción

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a sujeto por el asesinato de su esposa
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      Un sujeto que presuntamente asesinó a tiros a su pareja en su domicilio, en la colonia Las Palmas, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal que recibieron el reporte y se le puso a disposición del Ministerio Público por el supuesto delito de feminicidio.

      De acuerdo a los hechos, durante la madrugada de este lunes se recibió un llamado donde reportaban que en una vivienda de la colonia Las Palmas, en Villa de Pozos, se llevaba a cabo un caso de violencia familiar, los vecinos aseguraron escuchar gritos y detonaciones de arma de fuego.

      Al acudir al inmueble, los agentes de la Guardia Municipal localizaron a una mujer de 37 años de edad ya sin signos vitales y con lesiones de armas de fuego.

      En el sitio fue detenido José Alberto "N", de 37 años, además de que en el sitio se aseguró un arma de fuego, y diversos indicios, incluido un vehículo Volkswagen Jetta y cartuchos percutidos.

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      El individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras que la Policía de Investigación inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, determinar el móvil y deslindar responsabilidades.

      Por ahora el sospechoso quedó puesto a disposición del Ministerio Público en donde se le habrá de determinar su situación legal por los delitos que le resulten, uno de los cuales podría ser feminicidio. 

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