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Incautan cientos de drogas a presuntos "narcos"

En las capturas también aseguraron vehículos y ponchallantas

Por Redacción

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Incautan cientos de drogas a presuntos "narcos"
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      En acciones permanentes de vigilancia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a tres personas, aparentes narcomenudistas, asegurándoles cientos de dosis de enervantes, vehículos y "ponchallantas".

      En el municipio de Villa de Reyes, policías estatales, en conjunto con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a Eduardo "N", de 51 años, a quien se le aseguraron al menos cien dosis de "cristal" y más paquetes con marihuana, además de "ponchallantas", un vehículo y una motocicleta.

      Por otra parte, en la localidad Rascón, en Ciudad Valles, oficiales estatales detuvieron a Patricia "N", una señora de 64 años, a quien también se le incautaron una centena de dosis de marihuana y de "cristal".

      Además, en el municipio de San Ciro de Acosta se detuvo a José "N", de 35 años, a quien se le aseguraron decenas de dosis de marihuana y de "cristal". Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.

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