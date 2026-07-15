Aseguran droga y un arma; hay tres detenidos

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Tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades tras operativos realizados en los municipios de Matehuala y Villa Hidalgo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

En Matehuala, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a Enrique "N", de 43 años, y Kevin "N", de 24, a quienes presuntamente les encontraron varias dosis de la droga conocida como "cristal". El comunicado no precisa la cantidad asegurada ni el lugar exacto de la intervención.

La dependencia señaló que, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se desplegaron recorridos terrestres y vigilancia aérea en más de 14 localidades de la región Altiplano, así como en carreteras, brechas, caminos rurales y zonas de difícil acceso.

En una acción distinta, efectuada sobre la supercarretera 75D San Luis Potosí-Rioverde, agentes detuvieron a Arturo "N", de 35 años, a la altura del kilómetro 102, en Villa Hidalgo.

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Según la SSPC, al detenido le aseguraron una pistola abastecida y una camioneta Nissan modelo 2018, color negro. La dependencia no informó el calibre del arma, el número de cartuchos ni la situación legal del vehículo.

Las autoridades estatales tampoco detallaron ante qué instancia fueron puestos a disposición los tres detenidos ni los delitos por los que serán investigados.