Detienen a tres supuestos "narcos" en operativos
Policías estatales los encontraron en la zona metropolitana y Ciudad Valles
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Tres presuntos vendedores de droga fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil Estatal, esto como resultado de la vigilancia y prevención implementadas en la zona metropolitana y el municipio de Ciudad Valles.
En una primera acción, agentes estatales detuvieron en la colonia Cactus, en Soledad de Graciano Sánchez, a Luis "N" de 29 años de edad, a quien le fueron aseguradas 20 dosis de la droga conocida como "cristal".
Asimismo, en el municipio de Ciudad Valles, durante recorridos de seguridad y prevención en la colonia El Carmen, fueron detenidos supuestos narcomenudistas que fueron detectados cuando viajaban a bordo de una motocicleta.
Los individuos dijeron llamarse Daniel "N" de 34 años de edad y Juan "N", de 22 años, quienes presuntamente estarían relacionados con actividades de narcomenudeo; en la revisión que se les realizó les fueron encontradas once dosis de cristal y 19 bolsitas de marihuana.
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Las personas detenidas, así como los indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.
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