Detienen GCE a 51 presuntos infractores en un día

En las últimas horas, un total de 51 presuntos infractores fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal por distintos delitos, esto en trabajos coordinados entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

La Guardia Civil Estatal informó que uno de los detenidos quedó a disposición de la Fiscalía General de la República y el resto ante la Fiscalía General del Estado, vinculados a presuntos hechos ilegales.

Los delitos van desde daños, violencia familiar, allanamiento, por conducir una motocicleta con reporte de robo y por probables delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de droga.

Dentro de estas detenciones, resalta el aseguramiento de un hombre por probable portación de un arma de fuego, así como por supuestas actividades de venta de estupefacientes en los municipios de Villa Juárez, Villa de Zaragoza y Ciudad Valles, donde dichas personas, presuntamente consideradas como objetivos prioritarios, fueron detenidos por las autoridades, para evitar que su actividad ilícita continúe.

A todos los detenidos se les remitió ante las autoridades para que se les defina su situación legal.