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CIUDAD VALLES.- Volcada sobre uno de sus costados acabó una camioneta a un lado del puente La Lagartija, en Ciudad Valles; los dos ocupantes resultaron ilesos.

Lo anterior sucedió alrededor de las 16:00 horas de este martes, en la carretera federal número 85 Valles-Tamazunchale, cerca del entronque con el libramiento, al sur de la ciudad.

Un joven, al volante de una camioneta Ford Ranger roja, modelo atrasado, se desplazaba con dirección de Tamazunchale hacia Ciudad Valles.

Pero al pasar por un tope en el carril lateral del puente La Lagartija, perdió el control del volante y se salió del camino. Fue entonces cuando su unidad volcó sobre uno de sus costados.

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El conductor viajaba acompañado de otro joven y, de manera milagrosa, ambos resultaron ilesos.