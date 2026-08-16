Dos lesionados en choque y volcadura en Periférico

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La mañana de este lunes, dos personas presentaron heridas leves, luego de un accidente vial en el Circuito Potosí.

Alrededor de las nueve y media de la mañana, un auto y un camión de volteo se vieron involucrados en un choque que terminó en una volcadura.

El suceso se dio cuando el camión cargado de escombro circulaba sobre el Periférico, metros antes de llegar a la avenida Salk. Se presume que dicha unidad, mientras iba en camino, presentó una falla mecánica, lo que provocó que el conductor perdiera el control y saliera errático hacia su derecha, hasta chocar contra un inmueble, del cual derribó la barda, y terminar volcado.

Por otro lado, un vehículo Nissan Sentra de color blanco que circulaba en el mismo sentido se estrelló de frente contra el camión que para ese momento ya iba sin control.

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Tras el percance, el conductor del auto salió por su propio pie de su carro; sin embargo, resultó con varios golpes, al igual que el otro chofer involucrado.

Momentos después, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a ambos afectados que debido a lo leve de las lesiones no fue necesario trasladarlos a un hospital para continuar con su atención médica.

Asimismo, elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al sitio para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades.