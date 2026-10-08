Ebrio padre de familia es apresado por violento

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Policías capitalinas atendieron un reporte de violencia familiar, en un domicilio de la colonia Norte. En el lugar, un padre con aliento alcohólico violentaba a su hija y pareja.

Al arribar al inmueble, los agentes se entrevistaron con una joven de 21 años, quien señaló que momentos antes había sostenido una discusión con su padre, quien presuntamente la insultó y la empujó. Ante la agresión, la madre de la parte afectada solicitó la intervención policial al temer por la integridad de ambas.

La joven permitió el acceso de los agentes al domicilio, donde localizaron al señalado en el área de la sala, el cual se identificó como Jorge "N" de 43 años y a quien se le informó del probable delito cometido.

Finalmente, el señalado fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica donde resultó con aliento alcohólico, posteriormente fue canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales para determinar su situación legal.

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