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Un total de cinco personas fueron detenidas, luego de ser sorprendidas en posesión de estupefacientes, en distintas intervenciones en colonias del municipio de Soledad.

Fueron elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad quienes realizaron las detenciones de Abel "N", de 19 años; Mario "N", de 23; Francisco "N", de 21; Yeisiri "N", de 14, y Ossiel "N", de 27 años, señalados por su probable participación en delitos contra la salud.

De acuerdo con la información de la corporación, cuatro de las detenciones se efectuaron en las colonias Primero de Mayo, Infonavit Rancho Pavón, San José y Villa del Sol, donde fueron asegurados Mario "N", Francisco "N", Yeisiri "N" y Ossiel "N", respectivamente. Durante estas intervenciones, los agentes les encontraron entre sus pertenencias bolsas con hierba verde, características similares a la marihuana.

En otro hecho, registrado en el fraccionamiento El Toro, fue detenido Abel "N", a quien presuntamente le encontraron tres dosis de presuntas metanfetaminas y otra más de marihuana.

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Tras informarles el motivo de su aseguramiento, los cinco detenidos fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica. Posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

En el caso de la menor de edad, Yeisiri "N" fue canalizado conforme a los procedimientos legales correspondientes para adolescentes, a fin de dar seguimiento a su situación jurídica

Finalmente, la Guardia Civil Municipal de Soledad señaló que continuará realizando acciones de vigilancia y prevención del delito en distintos sectores de la demarcación.