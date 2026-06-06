En delegación La Pila, detienen a presunto jefe de célula criminal
También, en Milpillas la GCE decomisó más de dos kilos de marihuana
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Un supuesto jefe de célula delictiva fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes lo detectaron en la delegación La Pila en donde le aseguraron dosis de cristal; en otra acción, los agentes policiales decomisaron más de dos kilos de marihuana que encontraron tirados en la localidad de Milpillas.
Los elementos estatales realizaban recorridos en la delegación La Pila, en donde pudieron detener a Alberto N. de 39 años de edad, el cual traía quince dosis de cristal, pero además se le identifica como presunto jefe de célula delictiva que opera en la Zona Metropolitana, en especial al oriente de la ciudad.
Por otra parte, como resultado de las acciones desarrolladas a través de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional, los agentes de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en la localidad de Milpillas se decomisaron bolsas con marihuana con un peso aproximado de 2.3 kilogramos, además de cartuchos útiles.
Las bolsas con el enervante, en total seis y tres cajas con cartuchos útiles, fueron encontradas abandonadas en la zona, por lo que se procedió a su aseguramiento.
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Tanto el detenido como los indicios de delito, fueron puestos a disposición del Ministerio Público en donde se realizarán las investigaciones para definirle su situación legal.
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