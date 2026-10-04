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Seguridad

En flagrancia, "cachan" a aletero en Huerta Real

Rompió los cristales de dos autos para apoderarse de diversos objetos

Por Redacción

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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En flagrancia, "cachan" a aletero en Huerta Real
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      Un presunto aletero fue sorprendido robando dentro de vehículos estacionados en la colonia Huerta Real, de donde se había apoderado de herramienta y tarjetas bancarias antes de ser capturado por elementos de Policía Municipal de la capital.

      Los oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención del individuo que operaba en la calle Altamirano de la colonia Huerta Real. 

      De acuerdo al reporte, los vecinos de la zona solicitaron la intervención policial al detectar al sujeto hombre que rompió el cristal a dos vehículos estacionados y sustrajo diveros objetos del interior.

      Al ser detectado intentó huir pero los agentes municipales lo interceptaron en el lugar. 

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      En la inspección preventiva, el implicado, de nombre Armando "N" de 32 años, fue encontrado en posesión de herramienta y una bolsa en color negro que contenía tarjetas bancarias, objetos que sustrajo de los vehículos dañados.

      Ante la solicitud de los afectados, los agentes de Guardia Municipal procedieron con la detención y puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado para determinar la situación legal del detenido.

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