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En acciones de prevención y combate a los delitos contra la salud, la Guardia Civil Estatal informó la detención de cuatro presuntos vendedores de droga en intervenciones realizadas en los municipios de Ciudad Valles y Matehuala, donde fueron aseguradas diversas dosis de sustancias ilícitas.

En Ciudad Valles, elementos de la GCE detuvieron a Ángel "N" de 20 años, y Jéssica "N", de 24 años, quienes presuntamente manifestaron estar relacionados con actividades de distribución de droga en distintos puntos de venta de la zona oriente del municipio.

Durante la intervención les aseguraron diez bolsas con marihuana y al menos cuatro dosis de "cristal"; además, también traían una hoja con anotaciones de presuntas claves de venta de droga y dos bolsas de mano.

En una segunda intervención, realizada en Matehuala, fueron detenidos Azael "N", de 27 años, así como José "N", de 44 años, quienes cuentan con registros policiales, ambos se les aseguraron bolsas con marihuana y dosis de "cristal".

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Las cuatro personas detenidas, junto con las sustancias y demás indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.