Encierran a 4 hombres y un menor con “mota”

Derivado de la presencia operativa desplegada en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a cuatro hombres y un menor de edad por posesión de enervantes, en hechos ocurridos en las colonias San Felipe, Hogares Populares Pavón, Las Palmas, Villas del Sol y La Constancia.

En Avenida Acapulco, en la colonia San Felipe, oficiales municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas en la vía pública, por lo que se acercaron para indicarle la sanción correspondiente. Tras entrevistarlo, se identificó como Víctor “N”, de 30 años, a quien le encontraron una bolsa con hierba seca con características similares a la marihuana.Por su parte, Vladimir “N” de 24 años, fue detectado en la calle Gaviota en la colonia Hogares Populares Pavón, cuando cometía faltas al Bando de Policía y Gobierno; al realizarle una inspección le fue localizado un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana.

En la calle República de Paraguay en la colonia Las Palmas, servidores públicos observaron a un sujeto identificado como Alfredo “N”, de 30 años, a quien le encontraron una bolsa con hierba seca con características propias de la marihuana.

Durante un recorrido sobre la calle Carmen en la colonia Villas del Sol, agentes municipales detectaron a un hombre que alteraba el orden; al dialogar con él se identificó como Alejandro “N”, de 27 años, encontrándole una bolsa con hierba seca con características de marihuana.

Finalmente, en la calle Zaragoza, policías soledenses tuvieron contacto visual con un menor de 16 años identificado como Luis “N”, quien cometía faltas administrativas.