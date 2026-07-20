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Encierran a hombre por violación en Villa de Ramos

Por Redacción

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Encierran a hombre por violación en Villa de Ramos
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      La Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eloy "N", por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada y violación agravada.

      A través de las investigaciones realizadas por agentes del Ministerio Público, el imputado fue señalado de presuntamente agredir a la víctima en hechos ocurridos durante abril de 2026, en la localidad La Dulcita, perteneciente al municipio de Villa de Ramos.

      Tras integrar la carpeta de investigación con los datos de prueba correspondientes, la Fiscalía solicitó el mandamiento judicial, mismo que fue concedido por un Juez de control.

      Posteriormente, elementos de la PDI localizaron al señalado y le cumplimentaron la orden de aprehensión, informándole los derechos que le asisten como persona detenida, según informó la Fiscalía.

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      Eloy "N" fue ingresado al centro penitenciario correspondiente, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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